Frankfurter Zoll beschlagnahmt zwölf Millionen illegale Zigaretten

Frankfurt am Main: Der Zoll hat zwölf Millionen geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt. Der verhinderte Steuerschaden liege bei 2,1 Millionen Euro, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt mit. Die unversteuerte Ware sei in der vergangenen Woche bei einer Razzia in einer Lagerhalle in der Nähe von Wetzlar entdeckt worden. Sie war nicht mit dem vorgesehenen Steuerzeichen versehen, sondern als zollfreie Ware deklariert. Aufgrund ihrer Aufmachung sei davon auszugehen, dass die Tabakwaren ursprünglich nicht für den deutschen Markt bestimmt gewesen seien. Das Zollamt ermittelt nun wegen des Verdachts der gewerblichen Steuerhehlerei gegen Unbekannt.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 24.09.2021 18:00 Uhr