Frankfurter OB Feldmann muss sich vor Gericht verantworten

Kämpfern des ukrainischen Asows-Regiments droht Todesstrafe

Moskau: Ukrainischen Soldaten des Asow-Regiments droht die Todesstrafe. Eine russische Nachrichtenagentur zitierte den Justizminister der selbsternannten Volksrepublik Donezk mit der Aussage: für die Straftaten, die den 2.300 Kämpfern vorgeworfen würden, habe man die schwerste Strafe: die Todesstrafe. Das Asow-Regiment werde als terroristische Organisation betrachtet. Hunderte ukrainische Kämpfer, die die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer verteidigten, hatten sich Mitte Mai ergeben, nachdem sie wochenlang in den unterirdischen Tunneln eines Stahlwerks ausgeharrt hatten. Unter ihnen waren Mitglieder des Asow-Regiments. Die Regierung in Kiew hat mehrfach erklärt, sie gegen russische Kriegsgefangene austauschen zu wollen. Moskau kündigte hingegen an, die ukrainischen Kämpfer sollten vor Gericht gestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2022 21:00 Uhr