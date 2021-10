Frankfurter Buchmesse öffnet für alle Besucher

Tote bei Dreaharbeiten in Hollywood

Santa Fe: Im US- Bundesstaat New Mexico sind bei Dreharbeiten für einen Hollywood-Western eine Frau erschossen und ein Mann verletzt worden.Nach Angaben der Polizei kam beim Filmen einer Szene eine Requisitenwaffe zum Einsatz, die offenbar versehentlich mit scharfer Munition geladen war. Die Frau wurde ins Krankenhaus geflogen, erlag jedoch ihren Verletzungen. Der angeschossene Mann wird demnach im Krankenhaus versorgt. Der Schausspieler Alec Baldwin ist als Co-Produzent und Hauptdarsteller an den Dreharbeiten beteiligt. In dem Western verkörpert er Harland Rust, einen Gesetzlosen, der mit seinem Enkel vor dem Gesetz flieht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 06:00 Uhr