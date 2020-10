Frankfurter Buchmesse ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Frankfurter Buchmesse ist am Abend eröffnet worden - allerdings ohne Publikum. Die Eröffnungsfeier in der Festhalle wurde live im Internet übertragen. Ausländische Gäste wurden per Videobotschaft zugeschaltet, unter ihnen der kanadische Premierminister Trudeau. Kanada wäre in diesem Jahr Ehrengast gewesen. Kulturstaatsministerin Grütters wünschte der digitalen Sonderausgabe der Buchmesse viel Erfolg. Sie freue sich aber schon jetzt auf eine Messe im nächsten Jahr mit Ständen, Lesungen und Diskussionen live vor großem Publikum. Die Buchmesse findet in diesem Jahr fast ausschließlich online statt. Angemeldet sind 4.400 digitale Aussteller aus 110 Ländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2020 21:00 Uhr