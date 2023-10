Frankfurter Buchmesse beginnt im Zeichen des Nahost-Krieges

Frankfurt am Main: Überschattet vom Konflikt zwischen der Hamas und Israel ist am Abend die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Kulturstaatsministerin Roth sagte, die "Macht des Buches" zeige sich besonders in einer von Kriegen geprägten Zeit. Die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Zizek sorgte für Tumult. Er verurteilte den Terror gegen Israel, äußerte aber Verständnis für die Lage der Palästinenser. Daraufhin verließen einige Gäste den Saal, der hessische Antisemitismusbeauftragte Becker widersprach Zizek.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 01:00 Uhr