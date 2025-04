Frankfurt wahrt Chance aufs Halbfinale der Europa League

Zum Sport: Im Viertelfinale der Fußball-Europa-League ist Eintracht Frankfurt im Hinspiel bei Tottenham Hotspurs zu einem 1:1 gekommen. Das Rückspiel gegen die Engländer findet in einer Woche statt. Und im Basketball hat der FC Bayern am letzten Spieltag in der Euroleague die Chance verpasst, sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Das Spiel zuhause gegen Fenerbahce Istanbul verloren sie 77:89.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.04.2025 23:00 Uhr