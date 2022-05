Frankfurt und Mönchengladbach spielen 1:1

Nachrichtenarchiv - 08.05.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach 1:1 getrennt. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg jetzt auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Der Club verlor in Kiel klar mit 0:3. Karlsruhe und Dresden trennten sich 2:2 und Bremen gewann bei Absteiger Aue 3:0. Werder schob sich damit auf den Aufstiegsplatz zwei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2022 18:00 Uhr