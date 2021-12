Frankfurt und Leverkusen stehen im Achtelfinale der Fußball-Europa League

Das Wetter: Zunächst noch freundlich, später unbeständig mit Schnee

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch freundlich, später von Westen her Wolken und Schneefall. Nur in Niederbayern sonnig. Temperaturen zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Morgen bewölkt, an den Alpen noch Schnee. Am Sonntag unbeständig mit Regen oder Schnee. Am Montag wolkig und etwas Regen. Temperaturen zwischen plus 3 und minus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 06:00 Uhr