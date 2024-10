Frankfurt und Hoffenheim siegen in der Euro-League

Zum Sport: In der Europa League hat Eintracht Frankfurt am Abend bei Besiktas Istanbul mit 3:1 gewonnen. Hoffenheim hat Kiew mit 2:0 besiegt. In der Conference League hat sich Heidenheim mit 2:1 gegen Ljubljana durchgesetzt. Und auch die Basketballer des FC Bayern sind mit einem Erfolg in die neue Euro-League-Saison gestartet: Sie gewannen mit 97:89 gegen Real Madrid.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 06:00 Uhr