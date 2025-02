Frankfurt und Hoffenheim feiern Bundesliga-Siege

Frankfurt: In der Bundesliga hat die Frankfurter Eintracht ihren Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Toppmöller gewann mit 3:1 gegen Holstein Kiel. Zuvor hatte Hoffenheim ebenfalls mit 3:1 bei Werder Bremen gewonnen. In der letzten Partie des Spieltags empfängt Heidenheim zur Stunde die Gäste aus Mainz. In der zweiten Liga hat Nürnberg Ulm 2:0 besiegt. Regensburg holte daheim gegen den HSV ein 1:1. Schalke gewann gegen Karlsruhe mit 2:1. Hertha BSC Berlin hat sich nach der Niederlage gestern von Trainer Fiél getrennt - das berichtet zumindest der Sender Sky, der Verein hat dazu noch nichts mitgeteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.02.2025 19:30 Uhr