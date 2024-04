Frankfurt und Bremen spielen in Fußball-Bundesliga unentschieden

Zum Fußball: Im Freitagsspiel der Bundesliga hat es zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen nur für ein Remis gereicht, am Ende stand ein 1 zu 1. Beide Mannschaften standen nach Platzverweisen zum Schluss nur noch zu zehnt auf dem Feld. - Die deutschen Nationalspielerinnen waren vorher erfolgreich in die EM-Qualifikation gestartet. Sie gewannen bei Gastgeber Österreich 3 zu 2. Am Dienstag steht mit Island der nächste Gegner an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 06:00 Uhr