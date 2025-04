Frankfurt und Bremen siegen in der Bundesliga

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Frankfurt den Abstiegskandidaten Heidenheim mit 3:0 geschlagen. Zuvor besiegte Werder Bremen Gastgeber Stuttgart mit 2 zu 1. In der zweiten Liga hat Jahn Regensburg drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geholt. Der Tabellenletzte meldete sich mit einem 2:0 Sieg daheim gegen Schalke zurück. Die weiteren Ergebnisse: Paderborn - Düsseldorf 1:2 und Münster-Karlsruhe 1:1. Und in der Formel 1 hat der Australier Oscar Piastri im McLaren den Großen Preis von Bahrain gewonnen. Zweiter wurde der Brite George Russell im Mercedes vor Lando Norris im zweiten McLaren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 20:00 Uhr