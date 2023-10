Frankfurt schlägt Heidenheim in der Bundesliga mit 2:0

Zum Sport: Eintracht Frankfurt hat zum Abschluss des siebten Spieltags der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg geholt. Die Hessen schlugen den 1. FC Heidenheim mit 2:0. Am frühen Abend hatten die Bayern ihr Heimspiel gegen Freiburg mit 3:0 gewonnen. In der Formel Eins fuhr der frisch gekürte Weltmeister Verstappen auch beim Großen Preis von Katar auf den ersten Platz. Der Niederländer hatte gestern im Sprint seinen dritten WM-Titel in Folge geholt. Bei der Turn-WM in Antwerpen gewann Lukas Dauser gewann Gold am Barren. Der Unterhachinger krönte sich damit zum ersten deutschen Turn-Weltmeister seit Hambüchen vor 16 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 22:00 Uhr