Frankfurt scheidet aus der Europa League aus

Frankfurt: Eintracht Frankfurt hat den Einzug ins Halbfinale der Europa League verpasst. Das Team verlor das Viertelfinal-Rückspiel gegen den Londoner Fußballclub Tottenham Hotspur mit 0:1. Für die Engländer traf Solanke in der 43. Minute per Foulelfmeter. Das Hinspiel in London war 1:1 ausgegangen. Nach dem Aus der Eintracht ist auch der letzte verbliebene Bundesliga-Vertreter im internationalen Wettbewerb ausgeschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 00:00 Uhr