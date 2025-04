Frankfurt schafft 1:1 gegen Tottenham in der Fußball Europa League

Zum Sport: In der Fußball Europa League hat sich Frankfurt am Abend ein wichtiges Remis gegen Tottenham erkämpft. Die Viertelfinalpartie in London endete 1:1. Frankfurt darf deshalb im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor eigenem Publikum auf ein Weiterkommen hoffen. - Im Basketball hat der FC Bayern den direkten Einzug in die Play-Offs der EuroLeague verpasst. Die Münchner unterlagen Titelkandidat Fenerbahçe zuhause mit 77:89. Der deutsche Meister muss im Kampf ums Viertelfinale nun den Umweg über das Play-In-Turnier nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 06:00 Uhr