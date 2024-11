Frankfurt gewinnt in Europa-League gegen Midtjylland

Zum Fußball: In der Europa-League hat Eintracht Frankfurt mit 2:1 beim dänischen Meister FC Midtjylland gewonnen. Mit nun vier Siegen aus fünf Spielen liegt die Eintracht klar auf Achtelfinalkurs. Dagegen verlor die TSG Hoffenheim beim SC Braga in Portugal mit 0:3. In der Conference League hat Heidenheim in London eine 0:2-Niederlage gegen Chelsea hinnehmen müssen.

