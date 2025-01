Frankfurt gewinnt in der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund 2:0

Zum Fußball: In der ersten Bundesliga hat Dortmund bei Frankfurt mit 0:2 verloren. Dortmund bleibt damit auf Tabellenplatz 10 und steckt weiter in der Krise. Frankfurt behauptet Platz 3. Und in der 2. Liga unterlag Schlusslicht Regensburg zuhause Hannover mit 0 zu 1. Düsseldorf und Darmstadt trennten sich 2:2.

