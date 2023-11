Frankfurt führt Tempo 20 in Teilen der Innenstadt ein

Frankfurt am Main: Ab Anfang Dezember gilt in Teilen der Frankfurter Innenstadt Tempo 20. Das hat der Frankfurter Verkehrsdezernent Siefert bekanntgegeben. Grundsätzlich bekannt waren seine Pläne schon länger - neu ist nun, dass sie schon für den Weihnachtseinkauf gelten. Laut Siefert kommt das Tempolimit zunächst in Nebenstraßen rund um die Börse, soll dann aber auch auf andere Bereiche der Innenstadt ausgeweitet werden. Der Grünen-Politiker plant zudem, dass Parkplätze im Stadtraum entfallen - oder kostenpflichtig werden, wo sie es noch nicht sind. Zudem sollen Straßen fahrradfreundlich umgebaut werden. Siefert sagte, eine autofreie Frankfurter Innenstadt sei nicht sein Ziel, aber eine autoarme. Die Maßnahmen dienten dem Klimaschutz, machten den öffentlichen Raum attraktiver und sorgten dafür, dass alle Verkehrsarten endlich gleichberechtigt behandelt würden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 19:30 Uhr