Frankfurt folgt Leipzig ins DFB-Pokal-Finale

Kurzmeldung ein/ausklappen Sieger des BR-Wettbewerbs "Gutes Beispiel" kommt aus Tegernbach

München: Das Projekt "Rettungsschwimmer – im Einsatz fürs Freibad" aus Tegernbach in der Hallertau gewinnt den Wettbewerb "Gutes Beispiel 2023" von Bayern 2. Es setzte sich in der Publikumsabstimmung gegen vier weitere Projekte durch. Weil in Tegernbach eine Schließung des Freibads drohte, nahmen Ehrenamtliche die Renovierung selbst in die Hand und organisierten außerdem die Ausbildung von Rettungsschwimmern. So kann das Freibad in dieser Saison wieder öffnen. Das Projekt erhält ein Preisgeld von 4.000 Euro. Rund 260 Projekte aus ganz Bayern hatten sich bei dem Wettbewerb beworben. Bayern 2 stärkt damit Menschen und Initiativen, die die Gesellschaft positiv verändern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 06:00 Uhr