Frankfurt bekommt Anti-Geldwäsche-Behörde der EU

Berlin: Finanzminister Lindner hat die beschlossene Ansiedlung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Agentur in Frankfurt am Main begrüßt. Die Behörde werde den Finanzplatz Frankfurt stärken, sagte er im ARD-Interview. Die Stadt sei ein starker, glaubwürdiger und nachhaltiger Standort. Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten gestern Abend mehrheitlich beschlossen, dass Frankfurt den Zuschlag bekommt. Beworben hatten sich auch acht europäische Hauptstädte, darunter Paris und Madrid. Die neue Anti-Geldwäsche-Agentur soll ab Mitte nächsten Jahres EU-weit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen. Sie soll außerdem Finanzunternehmen überwachen, die in mindestens sechs EU-Staaten aktiv sind und einschreiten können, wenn nationale Behörden ihre Aufsichtspflichten verletzen.

