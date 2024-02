Franken freut sich auf Faschingsumzüge

Würzburg: In Franken gibt es heute in vielen Städten und Gemeinden die traditionellen Faschingsumzüge. So soll in Würzburg der laut Eigenwerbung größte Faschingsumzug in Süddeutschland "rechts des Rheins" stattfinden. Angemeldet sind heuer 130 Gruppen mit etwa 2.500 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr kamen rund 75.000 Menschen zu dem mehrständigen Spektakel in die Innenstadt. In Nürnberg werden die Karnevalsgesellschaften wieder "Nämberch Ahaaaaaa" von den Wagen plärren und eine große Menge an Kamelle den Zuschauern entgegenschleudern. Auch in Bayreuth und Coburg sind Straßenumzüge angemeldet.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 11.02.2024 05:00 Uhr