Franken beschließt wegen Trockenheit Luftbeobachtungsflüge

Vergangenes Jahr gab es weniger Waldbrände: Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft hat es 2024 nur etwa halb so oft in deutschen Wäldern gebrannt wie im Jahr davor. Experten mahnen dennoch zur Vorsicht: Aktuell sei es sehr trocken, deshalb gibt es am Wochenende in ganz Franken Luftbeobachtungsflüge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2025 13:15 Uhr