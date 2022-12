Frank Zander wird mit Bundesverdienstorden geehrt

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Musiker Frank Zander hat für sein ehrenamtliches Engagement den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Der 80-Jährige organisiert seit 1995 Weihnachtsfeste für Obdachlose in Berlin. Neben Zander wurden am internationalen Tag des Ehrenamts sechs weitere Männer und acht Frauen im Schloss Bellevue geehrt. Bundespräsident Steinmeier dankte den Ausgezeichneten. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine erklärte er, gerade in diesem Winter würden Wärme und Mitmenschlichkeit gebraucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 13:00 Uhr