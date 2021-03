Frank Kramer wird neuer Trainer bei Arminia Bielefeld

Zahl der Arbeitslosen bleibt im Vergleich zu Januar fast unverändert

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf gut 2,9 Millionen gestiegen. Das sind 4.000 mehr als im Januar, aber gut 500.000 mehr als vor einem Jahr. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit liegt die Arbeitslosenquote wie im Januar bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr waren es 5,3 Prozent. Eine wichtige Rolle spielt weiterhin die Kurzarbeit. Hochrechnungen der BA zufolge bekamen im Dezember knapp 2,4 Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld. BA-Chef Detlef Scheele betonte, Kurzarbeit sichere weiter in großem Umfang Beschäftigung und verhindere Arbeitslosigkeit. In Bayern hat sich die Arbeitslosigkeit im Februar praktisch nicht verändert. Die Quote verharrte bei 4,2 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei knapp 317.000. Allerdings lag die Quote im Februar vor einem Jahr deutlich niedriger - nämlich bei 3,2 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2021 11:00 Uhr