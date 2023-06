Fraktionsspitzen einigen sich beim Heizungsgesetz

Meldungsarchiv - 27.06.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Ampelkoalition hat beim Heizungsgesetz einen Durchbruch erzielt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich in einer Nachtsitzung auf letzte Änderungen geeinigt und damit strittige Punkte aus dem Weg geräumt. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Mast, sagte, das Gesetz solle jetzt - wie ursprünglich geplant - noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Zuvor allerdings müssen das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium den Gesetzestext noch anpassen, damit er allen Fraktionen rechtzeitig vor der nächsten Anhörung vorliegt. In der ersten Juli-Woche könnte der Bundestag dann abschließend darüber abstimmen. Details zu der Einigung sind noch nicht bekannt. Sie sollen am Donnerstag vorgestellt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2023 09:15 Uhr