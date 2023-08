Fraktionschef Bartsch warnt vor Ende der Linksfraktion

Berlin: In der zerstrittenen Linkspartei wächst die Sorge um den Erhalt der Bundestagsfraktion. Ihr Vorsitzender, Bartsch, warnte nach der Rückzugsankündigung von Co-Chefin Ali vor einer Spaltung. Wenn der Fraktionsstatus verlorenginge, würde die Linke im Parlament an Möglichkeiten und an Bedeutung verlieren. - Hintergrund ist der Richtungsstreit der Parteispitze mit der Abgeordneten Sahra Wagenknecht, die eine neue Partei gründen will. Falls sich mehr als zwei Abgeordnete anschließen, würde die Linke im Bundestag nur noch als parlamentarische Gruppe zählen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 01:00 Uhr