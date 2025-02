Fraktionen von Union und SPD stellen sich auf

Berlin: Die Fraktionen von Union und SPD bereiten sich auf ihre künftige Arbeit vor: Heute finden die konstituierenden Sitzungen der neuen Abgeordneten statt. Am Vormittag haben sich bereits Unions-Kanzlerkandidat Merz und der amtierende Kanzler Scholz getroffen. Bei dem Gespräch ging es um die Übergangs-Phase bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte zuvor schon an die Sozialdemokraten appelliert, sich auf eine Koalition mit der Union einzulassen. Er sehe beide Seiten in der Pflicht, sich am Riemen zu reißen, so Söder.

