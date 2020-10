Fraktionen im Landtag stehen mehrheitlich hinter der Corona-Politik der Staatsregierung

Münchner Christkindlmarkt wegen Corona abgesagt

München: Der Christkindlmarkt in der Landeshauptstadt fällt wegen Corona heuer aus. Das Rathaus hat am Nachmittag auch die Weihnachtsmärkte in den einzelnen Münchner Stadtvierteln abgesagt. Nicht stattfinden werden darüber hinaus der Faschingsauftakt am 11. November auf dem Viktualienmarkt sowie der Tanz der Marktweiber am Faschingsdienstag. Oberbürgermeister Reiter sagte, Kontaktbeschränkung müsse jetzt oberste Priorität haben. In München wurden nach offiziellen Angaben in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet 129 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 21:00 Uhr