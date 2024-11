Fraktionen im Europaparlament einig über neue EU-Kommission

Brüssel: Die neue EU-Kommission von Präsidentin von der Leyen kann aller Voraussicht nach am 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Nach wochenlanger Blockade hat das Europaparlament den Streit um die Spitzenposten in der nächsten EU-Kommission beigelegt. Die Fraktionen von EVP, SPD und Liberalen einigten sich auf die künftigen Stellvertreter der Kommissionschefin. Unter ihnen ist der Rechtsaußenpolitiker Fitto aus Italien, an dem sich der Streit entzündet hatte. Fitto gehört der rechten Partei "Fratelli d'Italia" von Regierungschefin Meloni an und verantwortet künftig EU-Gelder zur Regionalförderung in Milliardenhöhe. Eine abschließende Abstimmung im Plenum des Parlaments steht noch aus. Die Zustimmung gilt aber als wahrscheinlich.

