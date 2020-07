Fraktion-Chefs im EU-Parlament beraten über Gipfelergebnis

Das Wetter: Meist sonnig bei bis zu 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Überall sonnig, nur in Alpennähe teils auch wolkig mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. Nachts klar oder locker bewölkt; Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten: Es bleibt sonnig. In Alpennähe, am Freitag auch in Niederbayern vereinzelt Schauer und Gewitter, am Samstag meist trocken. Höchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 07:00 Uhr