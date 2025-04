Fränkischer Kinderpfleger wegen Missbrauchs verurteilt

Bamberg: Ein Kinderpfleger aus Oberfranken ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg hat den 51-Jährigen in drei Fällen schuldig gesprochen. Er hatte gestanden, während seiner Arbeit in einer katholischen Kita im Landkreis Forchheim drei Kinder unsittlich am Oberkörper berührt zu haben. Die Kita-Leitung hatte ihn bereits vorigen Sommer freigestellt. Das Urteil kam nach einer Verständigung zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zustande. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 15:00 Uhr