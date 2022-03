Fränkische Tafeln bitten um Lebensmittelspenden

USA streben laut Blinken keinen Machtwechsel in Russland an

Jersualem: Die USA streben nach den Worten von Außenminister Blinken keinen Machtwechsel in Russland an. Das betonte Blinken bei einem Besuch in Jerusalem. Er fügte hinzu, US-Präsident Biden habe darauf hingewiesen, dass Putin nicht berechtigt sei, Krieg zu führen oder sich an einer Aggression gegen die Ukraine zu beteiligen. Gestern hatte US-Präsident Biden mit Aussagen für Wirbel gesorgt, wonach Putin angesichts der Invasion in der Ukraine nicht an der Macht bleiben könne. Das US-Präsidialamt hatte bereits gestern versucht, die Äußerung klarzustellen. Moskau hatte die Wortwahl Bidens kritisiert. Kreml-Sprecher Peskow sagte, dies sei nicht Bidens Entscheidung. Vielmehr werde der russische Präsident vom Volk gewählt.

