Fränkische Landkreise sind Schlusslichter bei der Ärzte-Dichte

In den Landkreisen Coburg und Bayreuth gibt es so wenige Ärzte und Psychotherapeuten mit Kassenzulassung wie sonst nirgends in Deutschland - bezogen auf die Bevölkerungsdichte: In Coburg kommen 88 Mediziner auf 100.000 Einwohner. In Bayreuth ware es 92. Deutschlandweiter Spitzenreiter ist Heidelberg - mit über 400 Ärzten mit Kassenzulassung pro 100.000 Einwohner. Das geht aus Daten des Bundesarztregisters hervor. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern liegt Bayern bei der Arzt-Dichte auf Platz 5.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 20.03.2025 11:00 Uhr