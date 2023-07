Frachterbergung laut Infrastrukturministerium derzeit nicht möglich

Meldungsarchiv - 29.07.2023 23:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: Die Bergung des brennenden Frachters vor der niederländischen Küste ist derzeit nicht möglich. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Infrastrukturministeriums hervor, die am späten Abend auf der Website verbreitet wurde. Grund für die Verzögerung der Aktion sei der starke Südwestwind. Dies und die Rauchentwicklung sorgten dafür, dass der Schlepper nicht ohne Risiken anfahren könne. Da sich die Wetterlage zunächst nicht nicht ändere, könne das Abschleppen zum neuen Standort noch mehrere Tage dauern. Die am Mittwoch in Brand geratene "Fremantle Highway" mit tausenden Autos an Bord soll Richtung Osten zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog gebracht werden. Der neue Ankerplatz in der Nordsee soll sicherer sein, als die jetzige Position.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2023 23:45 Uhr