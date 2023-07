Frachterbergung läuft weiter

Meldungsarchiv - 29.07.2023 22:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Terschelling: Vor der niederländischen Küste arbeiten Bergungsmannschaften nach wie vor daran, das brennende Frachtschiff abzuschleppen. Die am Mittwoch in Brand geratene "Fremantle Highway" mit tausenden Autos an Bord soll noch heute Richtung Osten zur Wattenmeerinsel Schiermonnikoog gebracht werden. Dies hänge von den Gezeiten, dem Wetter und der Rauchentwicklung ab, teilte die zuständige Wasserbehörde mit. Der niederländische Ressortchef Harbers erklärte, an diesem Einsatz seien sehr erfahrene Spezialisten beteiligt, aber das ändere nichts daran, dass es hier um eine herausfordernde Aufgabe gehe. Der neue Ankerplatz in der Nordsee soll sicherer sein, als die jetzige Position.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.07.2023 22:15 Uhr