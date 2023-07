Frachter vor niederländischer Küste brennt immer noch

Meldungsarchiv - 27.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Cuxhaven: Aufgrund des brennenden Frachters in der Nordsee bereitet sich das Havariekommando weiter auf einen möglichen Schadstoffaustritt vor. Die Behörde in Cuxhaven teilte mit, dass ingesamt sieben Schiffe bereit seien. Mittlerweile wurde die Kühlung des Frachters vorerst gestoppt. Die niederländische Küstenwache erklärte, die Gefahr sei zu groß, dass zu viel Meerwasser ins Schiff gelange und der Frachter instabil werde. Sollte das Schiff auseinanderbrechen oder kentern, wird eine Umweltkatastrophe befürchtet. Diese würde das Wattenmeer betreffen, das zum Weltnaturerbe der Unesco gehört. - Der Frachter war in der Nacht zum Mittwoch in Brand geraten, ausgelöst möglicherweise durch ein E-Auto; ein Besatzungsmitglied kam ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 17:00 Uhr