Frachter vor Mauritius verliert Öl

Piazolo will an geplantem Regelunterricht festhalten

München: Bayern will nach den Sommerferien am geplanten Regelbetrieb an den Schulen festhalten. Das sagte Kultusminister Piazolo dem BR. Mit Schulschließungen wie in Mecklenburg-Vorpommern müsse man rechnen. Auch im Freistaat mussten im vergangenen Schuljahr vereinzelt Schulen zusperren, nachdem dort Coronafälle bestätigt wurden. Das sei aber immer der letzte Schritt, betonte Piazolo. Eine Teilung der Klassen sei derzeit nicht vorgesehen. Vielmehr gehe es um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Dazu gehört laut Piazolo auch, dass Schüler in festen Gruppen unterrichtet werden, damit nicht so viele Begegnungen stattfinden. Zuvor hatte der Bundeselternrat die mangelnde Vorbereitung der Schulen auf die Wiederaufnahme des Unterrichts kritisiert. In Mecklenburg-Vorpommern mussten eine Grundschule und ein Gymnasium bereits wenige Tage nach Schulbeginn coronabedingt wieder schließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 12:00 Uhr