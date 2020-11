Frachter mit deutschem Atommüll erreicht Hafen in Niedersachsen

Polen demonstrieren auch an Allerheiligen gegen Abtreibungsverbot

Warschau: In Polen sind auch am gestrigen Feiertag Menschen gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße gegangen. Demonstrationen fanden etwa in Breslau, Krakau und Lodz statt, nicht aber in der Hauptstadt Warschau, wo am Freitag rund 100.000 Menschen zusammengekommen waren. In Polen besteht eigentlich ein Versammlungsverbot ab mehr als fünf Menschen. Ungeachtet dessen finden seit mehreren Tagen Demonstrationen gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts statt. Demnach dürfen künftig auch Föten mit schweren Fehlbildungen nicht mehr abgetrieben werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 11:00 Uhr