Fracht der "Freemantle Highway" in Eemshaven wird geborgen

Eemshaven: Gut zwei Wochen nach der Ankunft des Frachters "Freemantle Highway" im niederländischen Eemshaven hat heute die Bergung der Ladung begonnen. Das Schiff, das auf offener See in Brand geraten war, hat 3.800 Autos an Bord, darunter etwa 500-E-Autos. Aus ökologischen Gründen sollen die Wagen zunächst eine Waschanlage passieren, damit das Schmutzwasser aufgefangen und entsorgt werden kann. Im Hafen werden sie dann auf einem besonders geschützten Gelände geparkt. Nach Einschätzung der beteiligten Firmen wird die Bergung eine Woche dauern. Ein Großteil der Ladung ist zerstört. Experten rechnen nicht damit, sie überhaupt aus dem Schiff herausbringen zu können. Viele Wagen sind durch das Feuer mit dem Deck verschmolzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 18:45 Uhr