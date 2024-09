FPÖ wird laut jüngsten Hochrechnungen stärkste Kraft in Österreich

Wien: Bei den Nationalratswahlen in Österreich ist die FPÖ voraussichtlich erstmals stärkste Kraft geworden. Nach der jüngsten Hochrechnung gewinnen die in Teilen rechtsextremen Freiheitlichen 13 Prozentpunkte hinzu und kommen damit auf 29,2 Prozent. Die konservative ÖVP unter Kanzler Nehammer verliert demnach gut 11 Punkte und liegt mit 26,3 Prozent auf Platz zwei. Geringe Stimmenverluste gibt es auch für die SPÖ, die 20,6 Prozent erreicht. Die Grünen, zuletzt Juniorpartner in einer Koalition mit der ÖVP, rutschen ab auf 8,7 Prozent. Sie werden laut Hochrechnung von der liberalen Neos-Partei überholt, die bei 9,1 Prozent liegt.

