FPÖ und ÖVP setzen Koalitionsverhandlungen in Österreich nun doch fort

Wien: In Österreich setzen FPÖ und ÖVP ihre Koalitionsverhandlungen fort - obwohl in den letzten Tagen schwere Meinungsverschiedenheiten offenkundig geworden sind. Zwischenzeitlich hieß es in österreichischen Medien, die Gespräche stünden vor dem Aus. Die beiden Parteichefs Kickl und Stocker sprachen am Abend mit Bundespräsident van der Bellen. Er forderte sie auf, rasch zu klären, ob die Verhandlungen abgeschlossen werden können. Ursprünglich wollte die konservative ÖVP mit den Sozialdemokraten und den liberalen Neos eine Regierung bilden. Diese Gespräche scheiterten aber, daraufhin gab van der Bellen der rechtspopulistischen FPÖ den Auftrag, eine Regierung zu bilden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 04:00 Uhr