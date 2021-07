Fotograf und Sammler F.C. Gundlach mit 95 Jahren gestorben

Seehofer fordert verbesserten Katastrophen-Alarm für die Bevölkerung

München: Bundesinnenminister Seehofer sieht Verbesserungsbedarf, die Bevölkerung bei Naturkatastrophen - wie dem jüngsten Hochwasser - schnell zu warnen. Seehofer sagte im BR Sonntags-Stammtisch, die Sirenen müssten überall wieder aufgebaut werden und zum Einsatz kommen. Dies reiche aber nicht, weil die Bevölkerung dadurch nicht gleich wüsste, was passiert ist und zu tun sei. Deswegen müssten zudem Warnungen per SMS etabliert und Funklöcher beseitigt werden. Rundfunk, Fernsehen und Feuerwehr- oder Polizeidurchsagen müssten wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Seehofer will bereits in der nächsten Woche in Bundestagsausschüssen entsprechende Regeln mit den Ländern vorantreiben. Für den CSU-Minister hängen die jüngsten Naturkatastrophen eindeutig mit dem Klimawandel zusammen. Das Tempo bei den Klimaschutzmaßnahmen, so Seehofer, müsse daher noch weiter erhöht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2021 12:00 Uhr