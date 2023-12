Fossile CO2-Emissionen erreichen neues Rekordhoch

Exeter: Der weltweite Ausstoß von CO2 durch fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas ist weiter gestiegen. Mit knapp 37 Milliarden Tonnen wurde in diesem Jahr sogar ein neuer Höchststand erreicht. Wie aus einem heute veröffentlichten Bericht einer Forschergruppe aus Exeter hervorgeht, hat Indien 8,2 Prozent mehr CO2 aus fossilen Brennstoffen ausgestoßen als im letzten Jahr - in China waren es 4 Prozent mehr. Hingegen haben die USA die Emissionen um 3 Prozent und die EU sogar um gut 7 Prozent verringert. In dem Bericht heißt es, die Auswirkungen des Klimawandels seien überall offensichtlich, aber die Maßnahmen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen blieben schmerzhaft langsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 06:00 Uhr