Forum Leipzig zeigt Ausstellung über "Tatort"-Reihe

10.06.2021 16:00 Uhr

Leipzig: Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig zeigt ab morgen eine Ausstellung unter dem Titel "Tatort - Mord zur besten Sendezeit". Die Ausstellung betrachtet die Fernsehreihe als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse und stellt ihr die Darstellung von Alltag und Kriminalität in der Reihe "Polizeiruf 110" des DDR-Fernsehens gegenüber. Zu sehen sind auch zahlreiche Original-Requisiten aus 50 Jahren Krimi-Geschichte. So zum Beispiel die Jacke von Ermittler Schimanski, der Tisch der Münchner Kommissare Leitmayr und Batic oder auch der Arztkittel des Rechtsmediziners Boerne. In Leipzig ist die Ausstellung bis Januar 2022 zu sehen, danach soll sie in Bonn gezeigt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2021 16:00 Uhr