Forum der Angehörigen bestätigt Tod der jüngsten Hamas-Geiseln

Mutter und zwei Kinder in Geiselhaft sind tot: Das Forum der Geiselfamilien in Israel hat bestätigt, dass die Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihre beiden Söhne nicht mehr am Leben sind. Bei den Kleinkindern handelte es sich um die jüngsten Geiseln, die die Terrororganisation Hamas im Oktober 2023 in den Gaza-Streifen verschleppt hatte. Morgen sollen ihren Leichen gemäß der Waffenstillstandsvereinbarung an die israelischen Behörden übergeben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.02.2025 21:30 Uhr