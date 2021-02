Fortschritte bei Regierungs-Bildung in Italien

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Draghi, macht Fortschritte bei der Regierungs-Bildung in Italien. Er hat mit allen Parteien erste Sondierungs-Gespräche geführt und viel Zustimmung erhalten. Von der Fünf-Sterne-Bewegung, die bisher mit anderen in der Regierung war hieß es, man sei bereit, im Interesse des Landes alles zu überwinden. Die bisherige Regierung war an der Frage zerbrochen, wie man mit EU-Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise umgehen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 21:00 Uhr