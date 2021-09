Forschungszusagen für Covid-Medikamente und Quarantäne-Regeln an Schulen

Nachrichtenarchiv - 06.09.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung investiert 150 Millionen Euro, um die Entwicklung neuer Medikamente gegen Covid-19 voranzutreiben. In den Genuss der Förderung kommen sechs Firmen, die Medikamente mit unterschiedlichsten Ansatzpunkten erforschen sollen, so Bundesgesundheitsminister Spahn. Sie sollen bereits getestete Arzneimittel klinisch weiterentwickeln. Am Nachmittag hat Spahn mit den Gesundheitsministern der Länder über möglichst einheitliche Quarantäneregeln in Schulen beraten. Die Ressortchefs und -chefinnen einigten sich darauf, dass nur unmittelbare Kontaktpersonen von infizierten Schülern in Quarantäne müssen. Am fünften Tag sollen sie laut Bayerns Gesundheitsminister Holetschek dann die Möglichkeit haben, sich mittels PCR freizutesten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 18:45 Uhr