Forschungsschiff "Polarstern" erreicht nach einem Jahr in Arktis Bremerhaven

Bremerhaven: Nach einem Jahr in der Arktis ist das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" heute planmäßig in seinen Heimathafen zurückgekehrt. Es handelt sich um die größte und aufwändigste wissenschaftliche Unternehmung in der Polarregion, die es bisher gab. Sie wurde vom Alfred-Wegener-Institut geplant und geleitet. Beteiligt waren 20 Nationen. Die "Polarstern" hatte sich an einer Eisscholle festfrieren lassen und war mit dieser monatelang durch die Arktis getrieben. Am Mittag will unter anderem Forschungsministerin Karliczek über die Expedition informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 09:00 Uhr