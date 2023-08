Forschungsministerin stellt Aktionsplan zu Künstlicher Intelligenz vor

Berlin: Deutschland will bei der Zukunftstechnologie Künstlicher Intelligenz aufholen. Forschungsministerin Stark-Watzinger hat dazu einen 1,6 Milliarden schweren Aktionsplan vorgestellt. Angesichts der Vormachtstellung von US-Internetkonzernen will die Bundesregierung die Erforschung in dieser Wahlperiode fördern. Geplant sind laut Stark-Watzinger mehrere Kompetenzzentren und 150 zusätzliche KI-Professuren.

