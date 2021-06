Forschungsergebnisse der "Polarstern" werden präsentiert

Nachrichtenarchiv - 15.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Acht Monate nach der Rückkehr des deutschen Forschungsschiffes "Polarstern" aus der Arktis werden am Mittag die gesammelten Forschungsergebnisse unter anderem von Bundesbildungsministerin Karliczek vorgestellt. Mit dabei ist auch der Polarforscher Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Er hatte die internationale Mosaic-Expedition am Nordpol geleitet. Bei der aufwendigen Forschungsreise ließ sich die "Polarstern" ein Jahr lang mit einer Eisscholle durch die Arktis treiben, um auch den Winter am Nordpol erforschen zu können. Mit verschiedenen Messstationen sammelte die Besatzung auf dem Polarkreis große Datenmengen, die nun nach und nach ausgewertet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2021 11:00 Uhr